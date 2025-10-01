Kampanya kapsamında temin edilen 45 akülü tekerlekli sandalye, 100 gıda kolisi, 300 parça kıyafet, 100 ayakkabı, 200 kırtasiye seti ve 12 halı Suriye'nin Lazkiye kentindeki ihtiyaç sahiplerine ulaştırılmak üzere yola çıktı.

Dernek Başkanı Tural Şahbazlı, AFAD İL Müdürlüğü önünde düzenlenen uğurlama töreninde, Polis Memuru Mustafa Şahin'in desteğiyle temin ettikleri malzemelerin yüklü olduğu aracı uğurluyor olmanın sevincini yaşadığını söyledi.

Malzeme yüklü diğer aracın dün itibari ile Hatay Cilvegözü Gümrük Kapısı'na ulaştığını belirten Şahbazlı, "Türkmen Dağı'nda savaş mağduru engelli kardeşlerimize akülü ve manuel sandalye teslimi gerçekleştireceğiz. Aracımızın birisi şu anda sınır kapısında bizi bekliyor. Amacımız, savaş mağduru, engelli, yaşlı her mazlumun yanında olmak. Bizler Kahramanmaraş olarak afeti yaşamış şehiriz." diye konuştu.

Şahbazlı, kentteki sivil toplum kuruluşları iş birliğiyle ihtiyaç olan başka bölgelere de yardım götürdüklerini belirterek, çalışmalarda kendilerini yalnız bırakmayan Hatay Valiliği İnsani Yardım ve Koordinasyon Merkezi, Kahramanmaraş Afet ve Acil Durum Platformu, Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi ve AFAD İl Müdürlüğü'ne teşekkür ettiklerini sözlerine ekledi.

Programa, AFAD İl Müdür Yardımcısı Erdal Kan, Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Mutlu Kaya ile bazı sivil toplum kuruluş temsilcileri katıldı.