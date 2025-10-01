Kahramanmaraş’ın merkez ilçelerinden Dulkadiroğlu Belediyesi’nin Ekim ayı olağan meclis toplantısı, Belediye Başkanı Mehmet Akpınar’ın başkanlığında belediye meclis salonunda gerçekleştirildi. Toplantıya meclis üyeleri tam kadro katılırken, gündem maddeleri tek tek ele alındı.

Toplantının açılış konuşmasını yapan Başkan Akpınar, meclis üyelerine bugüne kadarki destek ve katkılarından dolayı teşekkür ederek göreve geldikleri ilk günden bu yana birlik ve beraberlik içinde hareket ettiklerini vurguladı.

Toplantı gündeminde altyapı projeleri, imar planı düzenlemeleri, sosyal yardım çalışmaları ve kültürel faaliyetler gibi önemli başlıklar yer aldı. Görüşmeler sonucunda, ilçenin gelişimine katkı sağlayacak birçok karar oy birliğiyle kabul edildi.

Başkan Akpınar, alınan kararların Dulkadiroğlu’nun sosyal, ekonomik ve kültürel kalkınmasına katkı sunacağını ifade ederek şunları söyledi: