Şirketin Elbistan Bölge Müdürlüğü’nde gerçekleştirilen tatbikatta, çalışanların acil durum anında doğru ve hızlı şekilde tahliye edilmesi, yangın söndürme ekipmanlarının etkin kullanımı ve koordinasyonun sağlanması uygulamalı olarak gerçekleştirildi.

Tatbikata tüm birim çalışanları katılırken, İş Sağlığı ve Güvenliği (İSG) tarafından yönetilen tatbikat boyunca çalışanlara doğru müdahale yöntemleri hakkında bilgiler verildi.

Akedaş Elektrik Dağıtım A.Ş. İş Sağlığı ve Güvenliği Yöneticisi Mehmet Zincirkıran, yapılan tatbikatın önemine dikkat çekerek şunları söyledi:

“Çalışanlarımızın güvenliği bizim için her şeyden önce geliyor. Bu tür tatbikatlarla hem olası acil durumlara karşı hazırlık seviyemizi artırıyor hem de çalışanlarımızın bilinç düzeyini güçlendiriyoruz. Amacımız, güvenli çalışma kültürünü şirketimizin her noktasında sürdürülebilir hale getirmek.”

Tatbikat sonunda senaryo gereği oluşturulan yangın başarıyla kontrol altına alınırken, çalışanların sergilediği bilinçli ve organize hareketler, Akedaş’ın güvenli çalışma ortamına verdiği önemi bir kez daha ortaya koydu.

Akedaş Elektrik Dağıtım A.Ş., çalışanlarının sağlığı ve güvenliği için periyodik olarak bu tür tatbikat ve eğitim faaliyetlerine devam edeceğini açıkladı.