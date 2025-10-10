Kahramanmaraş Kapalı Çarşı’nın tanınan ve sevilen yüzlerinden biri olan özel gereksinimli genç Emre Kala, uzun yıllardır kurduğu asker olma hayalini gerçekleştirmek istiyor. Emre, çevresine neşe ve umut saçarken, aynı zamanda yüreklere dokunan bir hayali yaşatıyor.

Çocukluğundan bu yana asker olma arzusunu dile getiren Emre, ailesinin ve esnafın desteğiyle bu hayalini yaşamaya başladı. Askeri kamuflaj giysileri, botları, rütbe amblemleri ve aksesuarlarıyla adeta gönüllü bir asker gibi dolaşan Emre, zaman zaman düzenlenen asker eğlencelerine de katılarak duygusal anlar yaşıyor.

Kapalı Çarşı esnafı, Emre’nin bu içten ve saf hayalini gerçekleştirmek için birlik olmuş durumda. Esnaflar, Kahramanmaraş halkını ve yetkilileri göreve çağırarak, Emre’nin temsili askerlik yapabilmesi için destek istiyor. Bu hayalin gerçekleşmesinin sadece Emre için değil, tüm şehir için moral ve umut kaynağı olacağına inanılıyor.

Emre’nin hayalini gerçekleştirmek, sadece onun değil, onu tanıyan herkesin ortak isteği. Şimdi tüm gözler, Emre’ye selam duracak o özel gün için atılacak adımlarda.