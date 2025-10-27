TFF 2. Lig’de mücadele eden Kahramanmaraş Akedaş İstiklalspor, kendi AKDO Arena standında konuk ettiği 68 Aksaray Belediyespor’u 2-1 mağlup ederek taraftarlarına büyük sevinç yaşattı.

Kırmızı-beyazlıların bu önemli karşılaşmasını Kahramanmaraş Valisi Mükerrem Ünlüer, Büyükşehir Belediye Başkanı Fırat Görgel ve kent protokolü tribünden takip etti. Büyük heyecana sahne olan maçın ardından Vali Ünlüer, sahaya inerek futbolcuları ve teknik ekibi tebrik etti.

Bu galibiyetle İstiklalspor, ligde moral ve motivasyonunu artırarak üst sıralar için önemli bir adım atmış oldu.