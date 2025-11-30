Kahramanmaraş Akedaş İstiklalspor, Nesine 2. Lig Kırmızı Grup’un 13. haftasında Akdo Park Stadyumu’nda oynanan maçta Güzide Gebzespor’u son dakika golüyle 1-0 mağlup etti. Tribünlerin yoğun ilgi gösterdiği karşılaşmanın ilk yarısı golsüz tamamlandı.
İkinci yarıda baskısını artıran kırmızı-beyazlılar, uzatma dakikalarında sağ kanattan hızlı kullanılan serbest vuruş sonrası ceza sahasında oluşan pozisyonda Muhammet Akarslan’ın vuruşuyla golü buldu. Rakip oyuncuya çarpan top ağlara giderken stat büyük coşkuya sahne oldu.
İki haftalık aranın ardından kritik bir galibiyet alan İstiklalspor, puanını 26’ya yükselterek şampiyonluk yarışındaki iddiasını sürdürdü.