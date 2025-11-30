Kahramanmaraş’ta Büyükşehir Belediyesi Yetim Koordinasyon Merkezi ve Yesevi Derneği iş birliğiyle anlamlı bir sosyal sorumluluk etkinliği gerçekleştirildi. Program kapsamında yetim kız çocuklarının saç bakım ve kişisel bakım işlemleri yapıldı.

Etkinliğe oda temsilcileri ve gönüllü kuaförler katılarak gün boyunca çocukların saç bakımını ve şekillendirme işlemlerini gerçekleştirdi.

Etkinlikte konuşan Kahramanmaraş Berberler Kuaförler ve Güzellik Uzmanları Odası Başkanı, yapılan çalışmanın çocukların moral ve motivasyonuna katkı sağladığını belirterek şu açıklamayı yaptı: Yetim ve ihtiyaç sahibi çocuklara yönelik sosyal faaliyetlerin devam edeceği bildirildi.