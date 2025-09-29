Bir süre önce imzalanan ortaklık ön protokolünün iptal edildiğini belirten Aksu TV Yönetim Kurulu Başkanı Dr. Adnan Yener, yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

“Geçtiğimiz günlerde Aksu Televizyonu ile ilgili bir ortaklık ön protokolü imzalamıştık. Gelinen süreçte Yener Ailesi olarak yaptığımız istişareler neticesinde, Kahramanmaraş’ın tek televizyonu olan Aksu TV’nin yayınlarını tamamen Yener Ailesi olarak sürdürme kararı aldık. Bu nedenle daha önce imzalanmış olan protokol iptal edilmiştir.”

Açıklamada, Aksu TV’nin bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da Kahramanmaraş’ın sesi olmaya, şehrin kültürünü, değerlerini ve insanını en güçlü şekilde yansıtmaya devam edeceği vurgulandı.

Bu kararla birlikte, Aksu Televizyonu'nun Kahramanmaraş'a hizmet misyonunu herhangi bir ortaklık olmaksızın, Yener Ailesi çatısı altında sürdüreceği belirtildi.

Dr. Adnan Yener, tüm hemşehrilerinin destek ve teveccühüne teşekkür ederek açıklamasını tamamladı.