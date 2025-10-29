Kahramanmaraş’ta Dere Pazarı Esnaf Çarşısı tarafından düzenlenen Alışveriş Festivali kapsamında, vatandaşlara keyifli anlar yaşatan renkli bir etkinlik gerçekleştirildi. Festivalin konukları, Kahramanmaraş ATV, Doğa Motor ve Su Sporları Derneği üyeleri oldu. Dernek üyeleri, alana getirdikleri ATV’lerle çarşıda adrenalin dolu bir gösteri sundu.

Motorların gücü ve performansını sergileyen ekip, ziyaretçilerin büyük ilgisini topladı. Gösteri sonrasında dernek üyeleri, motorları tanıtarak vatandaşlarla bilgi paylaşımında bulundu.

Festival süresince çarşı esnafı da indirimli ürünleriyle ziyaretçilere alışveriş fırsatları sundu. Dere Pazarı Alışveriş Festivali’nin Kasım ayı sonuna kadar uzatıldığı açıklanırken, vatandaşlar hem eğlence hem de ekonomik avantajlardan yararlanmak için çarşıya davet edildi.