Onikişubat Belediyesi, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı ve Cumhuriyetin ilanının 102. yıl dönümü dolayısıyla hem Cumhuriyet’in kazanımlarını anmak hem de milli birlik ve beraberlik duygusunu pekiştirmek amacıyla Necip Fazıl Kısakürek Kültür Merkezi’nde konser düzenledi.

Düzenlenen özel konserde, Kahramanmaraş Türk Halk Müziği Topluluğu Derneği üyeleri sahne aldı.

Başkan Toptaş: "Kahramanlık türküleri, aslında bizim tarihimizin sesidir"

Konserde selamlama konuşması yapan Onikişubat Belediye Başkanı Hanifi Toptaş konuşmasında şu ifadeleri kullandı; “Cumhuriyetimizin 102’nci yıl dönümünü hep birlikte kutlamanın, bu büyük coşkuyu paylaşmanın gururunu yaşıyoruz. Tüm Türkiye olarak bu toprakların her karışında kahramanlıkla yazılmış bir destanın, fedakârlığın ve inancın yıldönümünü kutluyoruz. Mustafa Kemal Atatürk önderliğinde, milletimizin azim ve kararlılığıyla kurulan Türkiye Cumhuriyeti; bizlere sadece bir yönetim biçimi değil, özgürlüğün, eşitliğin, adaletin ve bağımsızlığın simgesi olmuştur. Bu akşam dinleyeceğimiz kahramanlık türküleri, aslında bizim tarihimizin sesidir. O türkülerde Anadolu’nun direnişi, Maraş’ın destanı, Çanakkale’nin yiğitliği, Sakarya’nın cesareti vardır. Her bir notasında, bu milletin asla boyun eğmeyen ruhu yankılanır.

“Cumhuriyet’in yolu Maraş’tan geçmiştir”

Kahramanmaraş, İstiklal Mücadelesi’nin ateşini yakan, işgale ilk karşı koyan, düşmanı kendi iradesiyle bu topraklardan süren bir şehirdir. Maraş’tan yanan o kıvılcım, kısa sürede tüm Anadolu’ya yayılarak milletin kurtuluş iradesine dönüşmüştür. Maraş’ın direnişi, sadece bir şehir mücadelesi değil; Cumhuriyet’in ilanına giden sürecin en güçlü adımlarından biri olmuştur. Bu yüzden biz diyoruz ki: Cumhuriyet’in yolu Maraş’tan geçmiştir. Bizler, kurtuluşun ve direnişin şehri olan bu kadim topraklarda yaşıyor olmanın sorumluluğuyla çalışıyor; Cumhuriyetimizin bize emanet ettiği değerlere sahip çıkıyoruz. Kahramanmaraş, dün olduğu gibi bugün de vatanına, bayrağına, Cumhuriyetine ve istiklaline sahip çıkan bir şehirdir. Bu vesileyle, başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere, tüm silah arkadaşlarını, aziz şehitlerimizi ve gazilerimizi rahmet, minnet ve saygıyla anıyorum. Sözlerimi tamamlarken, bu güzel akşamın hazırlanmasında emeği geçen tüm sanatçılarımıza, mesai arkadaşlarıma ve siz kıymetli hemşehrilerime teşekkür ediyorum.”

Kahramanlık Türküleri Gecesi: 16 Eser, Tek Yürek

Onikişubat Belediyesi Korosu, şef Bülent Çiloğlu yönetiminde Cumhuriyet temalı 16 eserden oluşan repertuvarıyla sahne aldı.

Koro performansı, Zafer Bertizlioğlu’nun yazdığı ‘Kahramanlık Türküsü’ eserini, Muhammet Kılıçsallayan ile söylemesiyle başladı. “Hoş Gelişler Ola Mustafa Kemal Paşa” marşı ve Bayram Kara’nın seslendirdiği “Çanakkale Türküsü” ile devam etti. Yusuf İslam Bilir “İzmir’in Kavakları”, İlknur Baştürk “Ah Bir Ataş Ver”, İrem Naz Çiloğlu “Çalın Davulları” eserleriyle büyük alkış aldı.

Zeybek oyunlarıyla sahnelenen “Çökertmeden Çıktım Halil’im” parçasında Salih Kıraç performansıyla beğeni toplarken, “Sakarya Türküsü” şiiri Harun Yerhan tarafından kaval eşliğinde seslendirildi. Zeybek gösterileri ise Kahramanmaraş Zeybek Dans Ekibi tarafından sergilendi.

Koro, “Bir Fırtına Tuttu Bizi”, “Kahramanlık Türküsü” ve “Tuna Nehri” gibi eserlerle salonda milli bir atmosfer oluşturdu.

Programın ilerleyen bölümlerinde Volkan Güçkıran, Ayşe Gül Arslan, Sema Yerli­aş, Deniz Şengül ve Süleyman Güçlü gibi isimler solo performanslarıyla geceye renk kattı.

Konserin finalinde, koro tarafından seslendirilen “Türkiyem” ve Kültür ve Sosyal İşler Müdürü Muhammet Kılıçsallayan’ın yorumladığı “Şanlı Maraş” türküsü, salonu dolduran vatandaşlar tarafından ayakta alkışlandı.

Bu anlamlı akşam, izleyicilerin hep bir ağızdan söylediği marşlarla ve büyük bir Cumhuriyet coşkusuyla son buldu.