Altın piyasasında yükseliş eğilimi devam ediyor. Dün ons fiyatındaki artışa paralel olarak değer kazanan gram altın, günü yüzde 1,6’lık artışla 5 bin 697 liradan kapatmıştı.

Yeni güne de pozitif seyirle başlayan gram altın, bugün saat 09.30 itibarıyla önceki kapanışın yüzde 0,4 üzerinde, 5 bin 720 lira seviyesinde işlem görüyor.

Güncel Altın Fiyatları (13 Kasım 2025 – Sabah 09.30 itibarıyla)

Gram altın: 5.720 TL

Çeyrek altın: 9.693 TL

Cumhuriyet altını: 38.622 TL

Uluslararası piyasalarda altının ons fiyatı da güne yükselişle başladı. Sabah saatlerinde yüzde 0,3 artışla 4 bin 208 dolar seviyesinde işlem görüyor.

Uzmanlar, küresel ekonomik belirsizlikler ve jeopolitik risklerin altına olan talebi canlı tuttuğuna dikkat çekerek, kısa vadede altın fiyatlarında dalgalı fakat yukarı yönlü seyrin sürebileceğini belirtiyor.