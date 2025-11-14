Altın piyasasında bugün dalgalı bir seyir izlendi. Standart altının kilogram fiyatı gün içinde en düşük 5 milyon 800 bin lira, en yüksek 5 milyon 960 bin lira seviyesini gördü.

Haftanın son işlem gününün sonunda ise fiyat, önceki kapanışa göre yüzde 1,9 düşerek 5 milyon 830 bin liraya geriledi. Dün standart altının kilogramı 5 milyon 940 bin liradan kapanmıştı.

İşlemlerin gerçekleştirildiği Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası’nda (KMKTP), altın işlem hacmi 5 milyar 491 milyon 612 bin 51,66 lira, işlem miktarı ise 947,74 kilogram olarak kaydedildi.

Tüm metallerde toplam işlem hacmi 5 milyar 958 milyon 287 bin 922,84 lira oldu.