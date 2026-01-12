Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi (AÖF) öğrencilerinin merakla beklediği 2026 güz dönemi final sınavı giriş yerleri henüz erişime açılmadı. Üniversiteden resmi bir duyuru yapılmazken, sınav yerlerinin 12 Ocak 2026 Pazartesi günü öğrencilerin erişimine açılması bekleniyor.

Sınav giriş belgeleri yayımlandığında öğrenciler, AÖF resmi öğrenci sistemi üzerinden (anadolu.edu.tr) T.C. kimlik numaraları ve şifreleriyle giriş yaparak sınava girecekleri okul, bina ve salon bilgilerini görüntüleyebilecek. Belgeler online olarak indirilebilecek ve çıktı alınabilecek.

AÖF Final Sınavları Ne Zaman Yapılacak?

Anadolu Üniversitesi tarafından yayımlanan akademik takvime göre 2025-2026 AÖF güz dönemi final sınavları,

📅 17 Ocak 2026 Cumartesi

📅 18 Ocak 2026 Pazar

günlerinde gerçekleştirilecek.

Final sınavları, öğrencilerin dönem not ortalamasını doğrudan etkileyeceği için büyük önem taşıyor.

2026 AÖF Sınav Takvimi

Anadolu Üniversitesi’nin açıkladığı akademik takvime göre yıl içinde yapılacak diğer AÖF sınavları ise şu şekilde:

Bahar Dönemi Ara Sınavı: 4-5 Nisan 2026

Bahar Dönemi Dönem Sonu Sınavı: 9-10 Mayıs 2026

Yaz Okulu Sınavı: 22 Ağustos 2026

Sınav Giriş Belgeleri Nereden Alınacak?

AÖF sınav giriş belgeleri açıklandığında, öğrenciler Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Sistemi üzerinden belgelerini görüntüleyebilecek. Sınav günü, fotoğraflı sınav giriş belgesi ve geçerli kimlik belgesi bulundurmak zorunlu olacak.

Öğrencilerin, sınav tarihleri yaklaşırken Anadolu Üniversitesi tarafından yapılacak resmi duyuruları düzenli olarak takip etmeleri tavsiye ediliyor.

AÖF Sınav Giriş Belgesi Sorgulama Nasıl Yapılır?

Sınav yerleri belli olduğunda öğrenciler belgelerini e-Devlet şifreleri veya öğrenci hesapları ile kolayca görüntüleyebilecekler. AÖF sınav yerleri sorgulama işlemi için aşağıdaki adımları izleyebilirsiniz:

Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Öğrenci Bilgi Sistemi'ne (aosogrenci.anadolu.edu.tr) giriş yapın. E-Devlet şifreniz veya öğrenci numaranız ile sisteme oturum açın. Menüden "Sınav İşlemleri" sekmesine tıklayın. "Sınav Giriş Belgesi" seçeneğini seçerek belgenizi görüntüleyin ve yazdırın.

Sınava girebilmek için Sınav Giriş Belgenizin çıktısını almayı ve yanınızda geçerli bir kimlik belgesi bulundurmayı unutmayınız.