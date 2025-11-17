2025-2026 eğitim öğretim yılının birinci dönemi sona erdi, okulöncesi, ilköğretim ve ortaöğretim kurumlarında eğitim gören yaklaşık 18 milyon öğrenci ve 1 milyon 200 bin öğretmen yeniden ders başı yaptı.

Öğretmenler Ara Tatilde Çevrim İçi Çalıştı

Öğretmenler, yarıyıl tatilinde mesleki gelişim programlarını okula gitmeden çevrim içi tamamladı. Böylece eğitim süreci aksatılmadan ilerliyor.

Sınav Heyecanı Başlıyor

8. ve 12. sınıf öğrencileri için önemli sınavlar yaklaşırken; LGS 14 Haziran, YKS ise 21-22 Haziran 2026 tarihlerinde yapılacak. Öğrenciler, sınavlara hazırlıklarını derslerin başlamasıyla hızlandıracak.

Yarıyıl Tatili ve İkinci Dönem Takvimi

Birinci dönem 16 Ocak 2026’da sona erdi.

Yarıyıl tatili , 19 Ocak 2026 Pazartesi günü başlayacak ve 30 Ocak 2026 Cuma günü sona erecek.

İkinci dönem ise 2 Şubat 2026 Pazartesi günü başlayacak ve 26 Haziran 2026 Cuma gününe kadar devam edecek.

İkinci dönem ara tatili, 16–20 Mart 2026 tarihleri arasında uygulanacak.

Ebeveynler ve öğrenciler, bu takvimi planlayarak tatil ve eğitim sürecini en verimli şekilde değerlendirebilecek.