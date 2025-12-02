Türkiye’de milyonlarca çalışanı doğrudan ilgilendiren asgari ücret konusu, bu yıl kritik bir yapısal değişiklik tartışmasıyla gündemde.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, Asgari Ücret Tespit Komisyonu’nun işleyişi ve temsil gücünü yeniden düzenlemek üzere kapsamlı bir çalışma başlattı. Yeni model, hükümetin komisyondaki ağırlığını azaltırken işçi ve işveren tarafının etkisini artırmayı hedefliyor.

Komisyonda hükümet temsilcisinin sayısı düşürülecek

İşçi konfederasyonlarının söz konusu talepleri üzerine Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, komisyonun yapısıyla ilgili önemli bir adım atacak.

Mevcut sistemde işçi, işveren ve hükümetten 5’er temsilci olmak üzere toplam 15 üyeyle çalışan Asgari Ücret Tespit Komisyonu, yaklaşık yarım asırdır bu yapıyla kararlarını alıyor. Bakanlığın hazırladığı yeni modelde, işçi ve işveren temsilcilerinin sayısı değiştirilmezken, hükümet kanadının 5 olan üye sayısının 1’e kadar düşürülmesi gündemde.

TÜRK-İŞ’in komisyona katılımı düzenlemenin kabulüne bağlı

TÜRK-İŞ, HAK-İŞ ve DİSK uzun süredir komisyonun yapısının değiştirilmesini talep ediyordu. Geçtiğimiz yıl asgari ücretin yüzde 30 artışla net 22 bin 104 TL olarak belirlenmesine sert tepki gösteren TÜRK-İŞ, bu yıl masada yer alıp almayacağını tartışıyordu.

Bakanlığın önerdiği yeni yapı TÜRK-İŞ Başkanlar Kurulu'nda kabul edilirse, TÜRK-İŞ’in komisyon toplantılarına katılması bekleniyor.

Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun mevcut yapısı 1974 yılından bu yana yarım asırdır uygulanıyor.