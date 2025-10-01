PUAN DURUMU VE SIRALAMA
Galatasaray, aldığı 3 puanla grubunda 19. sıraya yükseldi. Liverpool ise 3 puanda kalarak 16. sırada yer aldı.
SONRAKİ MAÇ NE ZAMAN?
Galatasaray, Şampiyonlar Ligi’nin 3. haftasında Norveç ekibi Bodo/Glimt’i ağırlayacak. Karşılaşma, 22 Ekim Çarşamba günü saat 19.45'te RAMS Park'ta oynanacak.
MAÇTAN ÖNEMLİ ANLAR
⚽ 16. dakika – Gol:
Barış Alper Yılmaz, Szoboszlai'nin müdahalesiyle ceza sahasında yerde kaldı ve hakem penaltı noktasını gösterdi. Victor Osimhen, topu ağlara göndererek Galatasaray’ı 1-0 öne geçirdi.
-
-
dakikada Barış Alper'in şutunu kaleci Alisson kornere çeldi.
-
-
-
dakikada Gakpo'nun şutunu Jakobs çizgiden çıkardı.
-
-
-
ve 32. dakikalarda Liverpool net pozisyonlardan yararlanamadı.
-
-
-
dakikada Uğurcan Çakır, Ekitike’nin topuk vuruşunda gole izin vermedi.
-
-
-
dakikada Osimhen’in şutunu Alisson kurtardı.
-
-
90+3 ve 90+5’te Liverpool ve Galatasaray gole yaklaşsa da skor değişmedi.
GALATASARAY 1-0 LIVERPOOL | MAÇ KADROLARI
Galatasaray:
Uğurcan Çakır, Singo, Sanchez, Abdülkerim Bardakcı, Jakobs, Lemina, Torreira, İlkay Gündoğan (Dk. 75 Sara), Yunus Akgün (Dk. 72 Sallai), Barış Alper Yılmaz (Dk. 85 Eren Elmalı), Osimhen (Dk. 72 Icardi)
Liverpool:
Alisson (Dk. 56 Mamardashvili), Szoboszlai, Konate, Van Dijk, Kerkez, Gravenberch (Dk. 62 Isak), Jones, Frimpong (Dk. 62 Bradley), Wirtz, Gakpo (Dk. 62 Salah), Ekitike (Dk. 69 Mac Allister)
Gol:
Dk. 16 Osimhen (Penaltı)
Sarı Kartlar:
Galatasaray: Lemina, Abdülkerim Bardakcı, Jakobs, Icardi, Uğurcan Çakır
Liverpool: Gravenberch, Bradley, Jones