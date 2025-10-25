Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi tarafından “Gel ve Hayatı Anla” temasıyla bu yıl 10’uncusu düzenlenen Uluslararası Kahramanmaraş Kitap Fuarı, yoğun ilgiyle sürüyor. 7’den 70’e her yaştan kitapseverin buluştuğu fuar, değerli yazarların katılımıyla kültür ve sanat dolu günlere sahne oluyor.

Bu kapsamda AK Parti Grup Başkanvekili ve yazar Bahadır Yenişehirlioğlu, KAFUM’daki söyleşide ülke gündemi ve Türkiye Yüzyılı vizyonuna dair değerlendirmelerde bulunarak, “Gençler bizim en büyük umudumuz ve Türkiye Yüzyılı’nın mimarlarıdır” dedi.

Kahramanmaraş’ın edebiyat açısından özel bir şehir olduğunu vurgulayan Yenişehirlioğlu, “Bu topraklar birçok değerli yazar yetiştirdi. Fuarın gelişerek sürmesi çok kıymetli” ifadelerini kullandı.

Fuarın sekizinci gününde ise Şermin Yaşar, çocuklar ve ailelerle buluştu. “Dedemin Bakkalı” ve “Cumhuriyet’in İlk Sabahı” gibi eserleriyle tanınan yazar, ebeveyn-çocuk ilişkileri ve okuma alışkanlığı üzerine konuşarak, “Bir çocuğun dünyasını anlamak, onu dinlemeyi bilmektir. Her kitap bir çocuğun kalbine dokunur” dedi. Program, kitap imza ve fotoğraf etkinliğiyle sona erdi.