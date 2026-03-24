Baharın kendini hissettirmesiyle birlikte doğa uyanmaya başlarken, badem ağaçlarının çiçek açmasıyla birlikte çağla da tezgâhlardaki yerini aldı. Kendine has ekşi tadı ve taze görünümüyle dikkat çeken çağla, vatandaşların ilgisini çekiyor.

Şehir genelinde market ve manav reyonlarında satışa sunulan çağlanın kilogram fiyatı yaklaşık 500 lira seviyesinden alıcı buluyor. Sezonun ilk ürünlerinden biri olması nedeniyle yüksek fiyatla satışa sunulan çağlaya rağmen talebin sürdüğü gözleniyor.

Geçtiğimiz yıl da benzer fiyatlarla sezona başlayan çağlada bu yıl dikkat çeken bir fiyat artışı yaşanmaması, vatandaşlar tarafından olumlu karşılandı.

Esnaflar ise çağlanın henüz sezon başında olması nedeniyle fiyatların yüksek seyrettiğini belirterek, önümüzdeki günlerde üretimin artmasıyla birlikte fiyatların kademeli olarak düşmesini beklediklerini ifade etti.

Baharın habercisi olarak bilinen çağla, hem lezzeti hem de doğanın canlanışını simgelemesiyle tezgâhlarda yerini almaya devam ediyor.