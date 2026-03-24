Et Piyasasında Yükseliş Sinyali

Kahramanmaraş’ta et fiyatları son haftalarda yeniden gündeme geldi. Piyasada belirli bir fiyat aralığı korunmaya çalışılsa da, talepteki artış fiyatlara doğrudan yansımaya başladı.

Uzmanlar, özellikle bayram dönemlerine girilirken bu hareketliliğin daha da belirgin hale geldiğini ifade ediyor.

Bayram Talebi Fiyatları Etkiliyor

Ramazan Bayramı’nın ardından Kurban Bayramı’na yaklaşılmasıyla birlikte piyasada canlılık arttı.

Artan talep hem canlı hayvan fiyatlarını hem de kasap tezgâhlarındaki et fiyatlarını yukarı yönlü etkiliyor. Vatandaşların şimdiden alım planı yapmaya başlaması da bu süreci hızlandırıyor.

Bağışlar Piyasayı Dengeliyor

Sektör temsilcileri, bayram dönemlerinde yapılan bağışların da fiyatlar üzerinde etkili olduğunu belirtiyor.

Bazı dönemlerde bu bağışların piyasaya arz sağlayarak fiyat artışını sınırlayabildiği ifade ediliyor.

Bayram Sonrası Dengelenme Beklentisi

Uzmanlar, Kurban Bayramı’nın ardından et piyasasında yeniden bir denge oluşmasını bekliyor.

Artan arzın fiyatları bir miktar aşağı çekebileceği, piyasada normalleşme sürecinin başlayabileceği öngörülüyor.

Vatandaş Temkinli Takipte

Kahramanmaraş’ta vatandaşlar ise fiyatlardaki değişimi yakından izliyor. Özellikle dar gelirli kesim, alım planlarını fiyatlara göre şekillendirirken, piyasadaki dalgalanma dikkatle takip ediliyor.