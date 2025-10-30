Süper Lig'de 11. haftanın hakemleri açıklandı. Ligin zirvesinde büyük heyecana sahne olacak Galatasaray-Trabzonspor ve Beşiktaş- Fenerbahçe maçlarının hakemleri de belli oldu.

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Hukuk Kurulu, bahis oynadıkları tespit edilen 152 hakemi Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu’na (PFDK) sevk etti. Listede Süper Lig ve 1. Lig’de görev yapan 7 üst klasman hakemi, 15 üst klasman yardımcı hakemi, 36 klasman hakemi ve 94 klasman yardımcı hakemi yer alıyor.

Soruşturma, TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu’nun hakemlerin yasa dışı bahis oynadığına dair açıklamaları sonrası başlatıldı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, konuyla ilgili MASAK raporları, HTS kayıtları ve yurtiçi–yurtdışı bahis sitelerine ait abonelik bilgilerini incelemeye aldı.

Soruşturmanın, Türk futbolunda son yılların en geniş kapsamlı disiplin süreci olacağı değerlendiriliyor.

Merkez Hakem Kurulu'ndan yapılan açıklamaya göre; Galatasaray-Trabzonspor mücadelesini Cihan Aydın yönetecek.

Dolmabahçe'de Beşiktaş ile Fenerbahçe arasında oynanacak karşılaşmada ise Ali Yılmaz düdük çalacak.

Trendyol Süper Lig'de 11. haftanın programı ve maçlarda düdük çalacak hakemler şöyle:



31 Ekim Cuma

20.00 RAMS Başakşehir - Kocaelispor: Batuhan Kolak



1 Kasım Cumartesi

17.00 Göztepe - Gençlerbirliği: Yasin Kol

20.00 Galatasaray - Trabzonspor: Cihan Aydın



2 Kasım Pazar

14.30 Konyaspor - Samsunspor: Ali Şansalan

17.00 Kayserispor - Kasımpaşa: Kadir Sağlam

20.00 Beşiktaş - Fenerbahçe: Ali Yılmaz