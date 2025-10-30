Yetim ve ihtiyaç sahibi çocuklara yönelik gerçekleştirdiği sosyal sorumluluk projeleriyle tanınan Hayat Yeniden Vakfı, “Kırmızı Bisikletle Yeniden Doğuş Maratonu” etkinliğiyle bir kez daha farkındalık yarattı. Etkinlikte, çocukların yaşamına umut olan desteklerinden dolayı Blueland Yönetim Kurulu Başkanı, hayırsever iş insanı Mesut Şahinkanat’a plaket takdim edildi.

Mesut Şahinkanat, kendisine verilen plaketi büyük bir onurla kabul ettiğini belirterek şu ifadeleri kullandı:

“Şahsıma verilen bu plaketi, yetim çocuklarımızın yüzüne tebessüm olarak döner umuduyla alıyorum. Vakfın fedakâr Başkanı Zeynep Mahçiçek ablama ve bu konularda her zaman beni teşvik eden değerli eşim Funda Şahinkanat’a teşekkür ediyorum.”

Hayat Yeniden Vakfı’nın bu anlamlı etkinliği, hem toplumsal dayanışmayı güçlendirdi hem de sosyal sorumluluk bilincinin önemini bir kez daha hatırlattı. Etkinlik boyunca katılımcılar, yardımseverliğin ve paylaşmanın gücünü hissettiren duygusal anlara tanıklık etti.