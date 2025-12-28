Kahramanmaraş’ta havaların soğumasıyla birlikte balık tezgâhlarında hareketlilik yaşanmaya başladı. Kış mevsiminin etkisini hissettirmesiyle balığa olan ilgi artarken, balıkçılar satışların son dönemin en yüksek seviyelerine ulaştığını ifade ediyor.

Balık satıcıları, soğuk havalarda balık tüketiminin insan sağlığı açısından büyük önem taşıdığına dikkat çekerek, vatandaşlara haftada en az bir kez balık tüketmeleri tavsiyesinde bulunuyor. Kış aylarında balıkların yağ oranının arttığını belirten esnaf, bu dönemde balığın hem daha lezzetli hem de daha besleyici olduğunu dile getiriyor.

Mevsim itibarıyla özellikle hamsi, çupra, alabalık ve somonun yoğun ilgi gördüğünü belirten balıkçılar, kışın en soğuk günlerinde deniz balıklarının daha yağlı ve faydalı hale geldiğini vurguladı. Artan talep sayesinde balık tezgâhlarında gün boyu hareketlilik yaşandığı ifade edildi.