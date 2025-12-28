Kahramanmaraş’ta Selahaddin Eyyubi Camii’nde düzenlenen “Caminin Gölgesinde Yetişen Nesil” buluşması, sabah namazında yüzlerce çocuk ve babayı aynı safta bir araya getirdi. “Elinden Tut, Camiye Götür” çağrısıyla gerçekleşen programda birlik, beraberlik ve maneviyat ön plana çıktı.

Program, dualar ve Kur’an-ı Kerim tilavetleriyle başladı. Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Öğretim Görevlisi Abdussamet Söyler’in sohbetinin ardından; Kur’an’ın Sesi Dünya ikincisi Eyyüp Kuşbey, “Kur’an’la Büyüyen Bir Nefes” Türkiye birincisi Ramazan Gözükara ve İbrahim Avcı’nın tilavet ve tesbihatları camide huzur dolu anlar yaşattı.

Organizasyon, Selahaddin Eyyubi Camii İmam Hatibi Enes Kazmacı’nın koordinasyonunda; cami cemaati, hayırseverler ve sponsorların desteğiyle gerçekleştirildi. Çocuklara çeşitli hediyeler hazırlanırken, Şahbaz Uluslararası İnsani Yardım ve Arama Kurtarma Derneği de oyuncak desteğiyle programa katkı sundu.