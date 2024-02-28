Cumhur İttifakı AK Parti Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkan adayı Fırat Görgel, adaylığının açıklamasının ardından saha çalışmalarına tüm hızıyla devam ediyor.

Kahraman şehrin her noktasında vatandaşlarla buluşmayı sürdüren Başkan Adayı Görgel, seçim çalışmaları kapsamında her gönle dokunarak 31 Mart yerel seçimlerinde cumhur ittifakı adına halktan destek istiyor.

Ziyaretleri esnasında karşılaştığı vatandaşlarla da hasbihal eden başkan Adayı Görgel, “Çok çalışarak şehrimize hizmet yolunda emin adımlarla ilerleyeceğiz. Hemşehrilerimizi ziyaret ederek gönüllere dokunuyoruz elhamdülillah. Birlikte hayırlı bir seçime gireceğiz ve çok çalışan kazanacak. Biz çok çalışıyoruz” ifadelerini kullandı.