Onikişubat’ın her bir noktasını tek tek ziyaret ederek esnaf ve vatandaşlarla bir araya gelmeyi sürdüren AK Parti Onikişubat Belediye Başkan Adayı Hanifi Toptaş’ın yeni durağı Necmettin Erbakan Bulvarı oldu.

Cadde üzerinde ticari faaliyetlerini sürdüren esnafları iş yerlerinde tek tek ziyaret ederek hayırlı işler dileklerinde bulunan Başkan Adayı Toptaş, bölgede vatandaşlarla da sohbet etti.

Esnaf ve vatandaşların taleplerini dinleyerek hepsini not alan Toptaş, “Onikişubat’ın her bir noktasını tek tek ziyaret ederek tüm hemşehrilerimizle bir araya gelmeye çalışıyoruz. Çalmadık kapı, sıkmadık el, girmedik gönül bırakmamaya gayret ediyoruz. Dedi.