Özel gereksinimli bireylerin toplumsal hayatta var olabilmeleri adına önemli çalışmalara imza atan Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi, Büyükşehir Belediye Başkanı Fırat Görgel’in öncülüğünde özel gereksinimli bireylerin yanında olmaya devam ediyor.

Bu kapsamda, “Uluslararası İşitme Engelliler Haftası” dolayısıyla ziyaretlerini sürdüren Başkan Görgel, İl Müftüsü Abdurrahman Kotan ile birlikte Bahçelievler Camii altında faaliyet gösteren İşitme Engelliler Kur’an Kursu’nu ziyaret etti.

Burada kursiyerlerle bir araya gelen Başkan Görgel, işitme engelli bireylerin sorun ve taleplerini dinledi.

İl Müftüsü Abdurrahman Kotan verilen eğitimler hakkında bilgi paylaşarak, ziyaretten dolayı Başkan Görgel’e teşekkür etti.

Başkan Görgel ise yaptığı açıklamada, Büyükşehir Belediyesi olarak özel gereksinimli bireylerin her zaman destekçisi olacaklarını vurguladı.

Ziyareti değerlendiren Başkan Görgel, “Engelsiz bir şehir oluşturmayı amaçlıyor ve bu doğrultuda çalışmalarımızı sürdürüyoruz” ifadelerini kullandı.