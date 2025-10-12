Onikişubat Belediyesi’nin ilçeye kazandırdığı Kavlaklı Sosyal Tesisleri, anlamlı bir törenle hizmete açıldı. Açılış mahiyetindeki törende, Elif Korkmaz ve Emrah Kelek çiftinin nikahı kıyılarak hem tesisin ilk düğünü gerçekleştirildi hem de gençlere yeni bir yuva kurmanın mutluluğu yaşatıldı.

Törene AK Parti Kahramanmaraş Milletvekili Prof. Dr. Vahit Kirişci, Onikişubat Belediye Başkanı Hanifi Toptaş, AK Parti İl Başkanı M. Burak Gül, Onikişubat İlçe Başkanı Durdu Safa Kekeç ve çok sayıda davetli katıldı.

Gençlerin sosyal yaşamına katkı sunacak şekilde tasarlanan Kavlaklı Sosyal Tesisleri, düğün, toplantı ve kültürel etkinliklere ev sahipliği yapacak. Başkan Toptaş, tesisin Onikişubat’ın gelişen yüzünü temsil ettiğini vurgulayarak, “İlçemizi hem sosyal hem kültürel açıdan güçlendiren projelerle donatıyoruz. Kavlaklı Sosyal Tesisleri de bu vizyonumuzun bir parçası.” ifadelerini kullandı.

Törende nikah şahidi olarak yer alan Vahit Kirişci, Burak Gül ve Durdu Safa Kekeç, genç çifte mutluluk dileklerini iletirken, Başkan Toptaş’a ilçeye kazandırdığı yeni sosyal tesisten dolayı teşekkür etti.

Onikişubat’ta açılış düğünle birleşti; gençler, modern bir sosyal tesise kavuştu.