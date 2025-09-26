Türkiye Sigorta Genel Müdür Yardımcısı Turgay Özata ve beraberindeki heyet, Beşen Sigorta’yı ziyaret ederek başarılarını kutladı. Gerçekleşen ziyarette sektöre dair istişarelerde bulunulurken, kurumlar arası iş birliğinin güçlendirilmesi konusunda fikir alışverişi yapıldı.

"Bu Plaket, Ekip Ruhunun Eseri”

Ziyaretin ardından açıklamalarda bulunan Beşen Sigorta Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Beşen, bölge acenteleri arasında poliçe üretimi ve prim performansında elde ettikleri başarı sonucu Türkiye Sigorta tarafından ödüllendirildiklerini belirtti.

Beşen, “Nazik ziyaretleri için Turgay Bey’e ve Türkiye Sigorta ekibine teşekkür ediyorum. Her zaman yanımızda hissettiğimiz Türkiye Sigorta Genel Müdürümüz Sayın Taha Çakmak’a da şükranlarımı sunuyorum” dedi.

“Kahramanmaraş’a ve Türkiye’ye Değer Katmayı Sürdüreceğiz

Müşteri memnuniyetini merkeze alan bir anlayışla çalıştıklarını vurgulayan Mehmet Beşen, “Bu ödül, Beşen Sigorta ailesinin özverili çalışmasının somut bir göstergesidir. Hedefimiz; hem şehrimize hem de ülkemize katkı sunmaya devam etmek” ifadelerini kullandı