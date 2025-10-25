Beşiktaş, Kasımpaşa Deplasmanında Puan Kaybı Yaşamak İstemiyor

Süper Lig’de 9 maçta 5 galibiyet, 1 beraberlik ve 3 mağlubiyet alan Beşiktaş, haftaya 16 puan ve averajla 6. sırada girdi. Siyah-beyazlı ekip, Fenerbahçe derbisi öncesinde çıkışını sürdürmek istiyor.

Geçtiğimiz hafta Süper Lig’in 3. hafta erteleme maçında deplasmanda Konyaspor’u 2-0 mağlup eden Beşiktaş, 10. haftada Kasımpaşa ile karşılaşacak. Mücadele, 26 Ekim Pazar günü saat 20.00’de Recep Tayyip Erdoğan Stadı’nda oynanacak. Maçı hakem Adnan Deniz Kayatepe yönetecek.

Rafa Silva Kasımpaşa Maçında Yok

Beşiktaş’ta sakatlığı bulunan Rafa Silva, Kasımpaşa karşılaşmasında forma giyemeyecek. Önceki gün yapılan antrenmana da katılmayan Portekizli oyuncunun tedavisine başlandı. Teknik ekip, Silva’yı bu mücadelede riske etmeyecek.

Beşiktaş, Kasımpaşa’ya Karşı 4 Maçtır Galip Gelemiyor

Siyah-beyazlılar, ligde Kasımpaşa ile oynadığı son dört maçta galibiyet elde edemedi. Beşiktaş’ın Kasımpaşa karşısındaki son galibiyeti, 2022-2023 sezonunda deplasmanda 5-2’lik skorla geldi.

İstatistikler 45. Randevuyu Gösteriyor

Beşiktaş ve Kasımpaşa, Süper Lig’de 45. kez karşı karşıya gelecek. Bugüne kadar yapılan 44 maçta Beşiktaş, 26 galibiyetle rakibine üstünlük sağladı. Kasımpaşa ise 9 galibiyet elde ederken, 9 karşılaşma berabere tamamlandı.

Siyah-beyazlılar, rakip fileleri toplamda 89 kez havalandırırken, Kasımpaşa 53 gol kaydetti.

Tarih boyunca iki takım, 1962-1963 sezonunda oynanan iki aşamalı ligde hem beyaz hem de final grubunda yer alarak toplam dört kez karşı karşıya geldi.