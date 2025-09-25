Trendyol Süper Lig'in 1. haftasından ertelenen maçta Beşiktaş, deplasmanda Zecorner Kayserispor’u farklı bir skorla mağlup etti: 4-0. Siyah-beyazlı ekip, rakibi karşısında üstün bir oyun sergileyerek üç puanı hanesine yazdırdı.

Kayseri RHG Enertürk Enerji Stadyumu’nda oynanan karşılaşmada Beşiktaş, etkili oyununu gollerle süsledi. Kara Kartal'ın golleri, takımın hücum gücünü bir kez daha gözler önüne serdi. Teknik direktörün yaptığı taktiksel hamleler ve oyuncu performansları, maçın öne çıkan detayları arasında yer aldı.

Maçın golleri:

15. dakika – Rafa Silva

32. dakika – Rafa Silva

45+1. dakika – Tammy Abraham

58. dakika – Rafa Silva

Rafa Silva, bu maçta attığı üç golle (15’, 32’, 58’) hat‑trick yaparken; Tammy Abraham da devrenin son anlarında 45+1’de skoru 3‑0’a taşıdı.

Bu sonuçla birlikte Beşiktaş, ligdeki puanını artırarak zirve yarışında önemli bir avantaj elde etti. Kayserispor ise taraftarı önünde ağır bir yenilgi aldı.

