Fen Bilimleri Zümresi öncülüğünde düzenlenen etkinlikte öğrenciler, kendi özgün tasarımlarıyla hazırladıkları uzay araçlarını sergiledi.

İki gün süren sergide, uzay teknolojilerinin çalışma prensipleri, uzay kirliliğinin önlenmesi için alınabilecek tedbirler ve uzay araçlarının görsel özellikleri üzerine hazırlanan projeler büyük ilgi gördü.

Etkinlikte ayrıca öğrenciler, kurulan teleskopla kısa mesafeli gözlemler yaparak gök cisimleri hakkında uygulamalı deneyim kazandı.

Sergi, öğrencilerin bilimsel düşünme, araştırma ve tasarım becerilerini geliştirmeyi hedefledi. Okul yönetimi, ilerleyen dönemlerde gezegen, ay ve güneş gözlemlerine yönelik etkinliklerin de düzenleneceğini belirtti.