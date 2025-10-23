Onikişubat Belediyesi, çevre bilincini artırmak ve gelecek nesillere daha yaşanabilir bir dünya bırakmak amacıyla “Temiz Bir Çevre İçin El Ele Verelim” projesi kapsamında Önsen Mahallesi’nde orman temizliği etkinliği düzenledi. Etkinliğe, Önsen Şehit Ahmet Altun Çok Programlı Anadolu Lisesi’nden 300 öğrenci ve öğretmenleri katıldı.

Sabah saatlerinde başlayan temizlik çalışmasında öğrenciler, ormanlık alandaki atıkları toplayarak çevreye duyarlılık konusunda örnek bir dayanışma sergiledi. Etkinlik boyunca çevre bilinci, geri dönüşümün önemi ve doğayı korumanın gerekliliği üzerine bilgilendirici konuşmalar yapıldı.

Etkinliğe katılan Onikişubat Belediye Başkan Yardımcısı Ramazan Kibar, “Çevre bilincinin erken yaşta kazanılması, geleceğimiz için büyük önem taşıyor. Daha yeşil bir Onikişubat için çalışmalarımızı sürdüreceğiz.” dedi. İlçe Milli Eğitim Müdürü Harun Kurt ise “Eğitim sadece okulda değil, hayatın her alanında devam eder. Bu tür projeler öğrencilerimiz için önemli bir farkındalık oluşturuyor.” ifadelerini kullandı.

Program sonunda, Onikişubat Belediyesi tarafından dağıtılan Ord. Prof. Dr. Ali Fuat Başgil’in Gençlerle Başbaşa kitabı üzerine yapılan sınavda dereceye giren öğrencilere ödülleri verildi.