UEFA Şampiyonlar Ligi'nde kritik bir hafta daha başlıyor. Juventus, turnuvadaki kaderini belirleyecek önemli bir mücadele için Norveç temsilcisi Bodo/Glimt'in sahasına konuk oluyor. Maç öncesi taraftarların en çok merak ettiği detaylardan biri de genç yetenek Kenan Yıldız'ın ilk 11'de oynayıp oynamayacağı oldu.

Bodo/Glimt – Juventus Maçı Ne Zaman, Saat Kaçta?

Juventus'un UEFA Şampiyonlar Ligi'ndeki bu kritik karşılaşması, 25 Kasım 2025 Salı günü oynanacak. Mücadele Türkiye saatiyle (TSİ) 23.00'te başlayacak.

Bodo/Glimt – Juventus Maçı Hangi Kanalda?

Bodo/Glimt'in sahası olan Aspmyra Stadyumu'nda oynanacak olan mücadele Tabii Spor ekranlarından canlı yayınlanacak.

Kenan Yıldız Oynayacak mı?

Juventus formasıyla gösterdiği performansla dikkat çeken Kenan Yıldız, 4 Avrupa maçında forma giydi. Genç yıldızın 5. hafta karşılaşmasında da ilk 11'de sahaya çıkmasını bekliyor.

Bodo/Glimt – Juventus Maçı Muhtemel 11'ler

Bodo/Glimt: Khaikin; Sjovold, Bjortuft, Moe, Bjorkan; Evjen, Berg, Fet; Blomberg, Hogh, Hauge

Juventus: Di Gregorio; Kalulu, Gatti, Kelly; Cambiaso, Locatelli, Koopmeiners, Cabal; Zhegrova, Kenan Yıldız; David

Bodo/Glimt – Juventus Maçı Canl İzle!