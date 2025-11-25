Chelsea - Barcelona Maçı: Canlı Yayın Bilgileri

Tarih: 25 Kasım 2025, Salı A Milli Takım’ın play-off kaderi belli oldu! İşte rakipler! İçeriği Görüntüle

Saat: 23:00 (Türkiye saatiyle)

Stad: Stamford Bridge, Londra

Canlı Yayın: Tabii Spor

Chelsea ve Barcelona, geride kalan 4 haftada 2 galibiyet, 1 beraberlik ve 1 mağlubiyet alarak 6 puanla grupta eşit durumda yer alıyor. Ancak Barcelona, averaj farkıyla Chelsea'nin önünde 11. sırada yer alıyor.

Chelsea Teknik Direktörü Enzo Maresca, Barcelona'nın inanılmaz bir takım olduğunu ve her ne olursa olsun kazanmak için ellerinden geleni yapacaklarını belirtti. Hansi Flick yönetimindeki Barcelona ise Chelsea'yi dünyanın en iyi takımlarından biri olarak görse de, kendilerine güvenerek mücadele edeceklerini ifade etti.

Chelsea - Barcelona Maçının Önemi

Bu karşılaşma, her iki takım için de gruptan çıkma yolunda kritik bir öneme sahip. Chelsea, genç oyuncu kadrosu ve teknik direktör Maresca'nın takımı üzerinde oluşturduğu yeni oyun kimliğiyle dikkat çekerken, Barcelona ise tecrübeli kadrosuyla galibiyet hedefliyor.

Maç Kadrolarında Öne Çıkan İsimler

Chelsea, bu maça Cole Palmer'ın eksikliğiyle çıkacak. Öte yandan, Marcus Rashford'un Barcelona'ya kiralanmasından sonra Stamford Bridge'de Chelsea'ye karşı forma giymesi beklenen isimlerden biri.

Chelsea - Barcelona Maçını Canlı İzleyin!

İki dev kulüp, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde birbirlerine karşı sahaya çıkarken, Tabii Spor kanalından canlı izleyebilirsiniz. Bu muazzam karşılaşma, futbolseverlere unutulmaz anlar yaşatacak!