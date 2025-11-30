Kahramanmaraş’ın Afşin ilçesine bağlı Çoğulhan Mahallesinde görüntülenen domuz sürüsü, bölge halkında endişeye neden oldu. Havaların soğumasıyla birlikte yiyecek bulmak için yerleşim yerlerine yaklaşan domuzlar, vatandaşları tedirgin ediyor.

Yerleşim Yakınlarına Kadar İndiler

Soğuk hava nedeniyle doğal alanlarda yiyecek bulmakta zorlanan domuz sürüsünün, yerleşim yerlerine kadar indiği görüldü. Sayıca kalabalık ve büyük oldukları belirtilen domuzlar, mahalle sakinlerinde tedirginlik oluşturdu.

Vatandaşlar: “Önlem Alınsın”

Mahalle sakinleri, domuz sürüsünün zaman zaman yol kenarlarında ve evlerin yakınlarında görülmeye başladığını belirterek yetkililerden önlem alınmasını istedi.

Vatandaşlar, özellikle çocukların ve araç sürücülerinin risk altında olduğunu belirtti.