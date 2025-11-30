Kahramanmaraş’ın Andırın ilçesinde, Rifatiye Mahallesi’nde yürütülen yıkım ve zemin düzenleme çalışmaları sırasında tarihi bir buluntu gün yüzüne çıktı. Andırın Belediyesi ekiplerinin çalışma yaptığı bölgede, yer altında Roma Dönemi’ne ait olduğu değerlendirilen mozaik yapı unsuru ortaya çıkarıldı.

İlk Tespit: 5. – 6. Yüzyıla Ait Olabilir

Alanın ilk incelemelerinde, mozaik parçalarının Roma İmparatorluğu’nun geç dönemine, yaklaşık 5. – 6. yüzyıllara ait olduğu tahmin edildi. Buluntu, ilçenin köklü tarihine dair önemli veriler sunarken, Andırın’ın arkeolojik potansiyelini bir kez daha gün yüzüne çıkardı.

Kültürel Miras Koruma Altında

Keşfin ardından Andırın Belediyesi, yapının korunması için hızlı şekilde İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü’ne bilgi verdi. Bölgeye sevk edilen uzman ekipler detaylı incelemelerine başlarken, alanın resmi olarak koruma altına alınması için gerekli işlemler başlatıldı.

Andırın’ın Tarihi Değerleri Güçleniyor

Tarihi kaleleri, eski yerleşimleri ve kültürel mirasıyla öne çıkan Andırın ilçesi, bu yeni buluntuyla birlikte geçmişine dair önemli bir veriye daha kavuştu. Mozaik yapının detaylı araştırmalar sonucu tamamen gün yüzüne çıkarılması ve korunması, hem bölge tarihçiliği hem de kültür turizmi açısından büyük önem taşıyor.

Yetkililer, çalışmaların titizlikle sürdüğünü belirterek, buluntunun Andırın’ın kültürel hazineleri arasında yerini alacağını ifade etti.