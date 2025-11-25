Borsa İstanbul’da dün satış baskısının etkili olmasının ardından BIST 100 endeksi günü %0,32 düşüşle 10.888,02 puandan tamamlamıştı. Yeni güne ise pozitif başlayan endeks, açılışta önceki kapanışa göre 40,21 puanlık artışla 10.928,23 seviyesine yükseldi. Bankacılık endeksi %0,33, holding endeksi %0,45 prim yaptı.

Sektör endeksleri incelendiğinde; en güçlü yükseliş %0,97 ile finansal kiralama-faktoring sektöründe görülürken, en fazla kayıp %0,29 ile menkul kıymet yatırım ortaklıklarında yaşandı.

Küresel Piyasalarda Pozitif Hava

Küresel piyasalar,

Fed’in faiz indirimi ihtimalinin güçlenmesi,

Rusya–Ukrayna hattındaki tansiyonun düşmesi,

ABD–Çin ilişkilerindeki yumuşama

gibi faktörlerle iyimser bir görünüm sergiliyor. Bu atmosferin Borsa İstanbul’a da sınırlı pozitif yansıdığı değerlendiriliyor.

Bugün Piyasalarda Takip Edilecek Veriler

Analistler, yurt içinde sektörel enflasyon beklentilerinin, yurt dışında ise ABD’de açıklanacak

📌 Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE)

📌 Perakende satış verileri

gibi kritik göstergelerin piyasaların yönü üzerinde belirleyici olacağını ifade ediyor.

Teknik tarafta ise BIST 100 için şu seviyeler öne çıkıyor:

Direnç: 11.000 – 11.100

Destek: 10.900 – 10.800

Endeksin 11.000 seviyesinin üzerine yükselmesi durumunda yukarı yönlü trendin güçlenebileceği, 10.800 desteğinin altında ise satış baskısının artabileceği belirtiliyor.