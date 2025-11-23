Kahramanmaraş’ta kadın giyim sektörüne taze bir soluk kazandırmayı amaçlayan Büşraca Boutique, düzenlenen törenle kapılarını vatandaşlara açtı. Açılışa çok sayıda davetli ve vatandaş katılırken, mağazaya gösterilen yoğun ilgi dikkatlerden kaçmadı.

Açılışın ardından butiği gezen katılımcılar, mağazanın modern dekorasyonunu, geniş ürün yelpazesini ve özgün tasarımlarını beğeniyle inceledi. Günlük kombinlerden özel gün kıyafetlerine kadar geniş seçenekler sunan Büşraca Boutique; kaliteli kumaşları, şık tasarımları ve uygun fiyat anlayışıyla kısa sürede dikkat çekmeyi hedefliyor.

Şehrin kadın giyim trendlerine yeni bir soluk getirmeyi amaçlayan butik, modern çizgisi ve seçkin ürünleriyle Kahramanmaraşlı kadınların yeni uğrak noktası olmaya aday görünüyor.