Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Meclis Üyesi Mehmet Beşen, Ramazan Bayramı dolayısıyla Aksu Haber'e özel açıklamalarda bulundu. Beşen, bayramın coşkusunu ve manevi atmosferini vurgulayarak, toplumun birlik ve beraberlik içinde geçireceği bu özel günlerin önemine dikkat çekti.

Beşen, yaptığı açıklamada, Bu mübarek günlerde, birlik ve beraberliğimizi pekiştirerek, sevdiklerimizle bir araya gelme fırsatı buluyoruz. Bu bayram, insanların kalplerindeki sevgi ve saygının arttığı, yardımlaşmanın doruk noktaya ulaştığı özel bir zaman dilimidir." şeklinde konuştu.

Ayrıca Beşen, İhtiyaç sahibi olanlara yardım eli uzatmak, komşularımızı ziyaret etmek, sevgi ve hoşgörüyü paylaşmak en büyük mutluluğumuz olmalıdır." ifadelerini kullandı.