Kahramanmaraş depreminde ağır kayıplar yaşayan 60 yaşındaki bakırcı ustası Necati Zelihaoğlu, yürek burkan bir hikayeye sahip.

Asrın felaketi olarak nitelendirilen Kahramanmaraş depreminde 26 yaşındaki kızını, yeğenlerini ve iş yerini kaybeden Necati Zelihaoğlu, yeniden ayağa kalkarak kendi yaralarını sardı.

Bir yıl boyunca işsiz kalan usta, barakadan bir iş yeri çevirerek çekiç seslerini tekrar duyurmaya başladı. Depremlerden önce Kahramanmaraş'ın Dulkadiroğlu ilçesinde bakır eşyalara şekil vererek geçimini sağlayan Necati usta, bölgede "Kürt Necati" olarak da tanınıyor.

Depremde iş yerini kaybeden usta, şehrin ve kendi ekonomik durumunun toparlanması için çaba harcadı ve işine geri döndü. Bakırcılık sanatını devam ettirerek hem şehrine hem de ülke ekonomisine katkı sağlayan Necati usta, yaşadıklarını şu şekilde anlattı.