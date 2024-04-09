6 Şubat 2023 depremlerinden etkilenen Kahramanmaraş'taki vatandaşlar, Tarihi Maraş Çarşısı'nda Ramazan Bayramı öncesi yoğunluk oluşturdu.

Dulkadiroğlu ilçesindeki Tarihi Maraş Çarşısı, uzun yıllardır Kahramanmaraş ticari hayatının kalbi olarak dikkati çekiyor. Deprem döneminde çok sayıda işyerinin yıkıldığı kentte, Ramazan Bayramı öncesinde tarihi çarşıda önceki yıllara göre yoğunluğun daha fazla olduğu görüldü.

Kurulan tezgahlarda şeker, lokum, kuruyemiş ve çikolatalar müşterilerin beğenisine sunuldu. Çarşı esnafı ise vatandaşların ilgisi ve işlerinin yoğunluğundan memnun.