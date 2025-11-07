Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi, halk sağlığının korunması ve hayvancılık sektörünün sürdürülebilirliğinin sağlanması amacıyla Canlı Hayvan Pazarı’nda kapsamlı ilaçlama gerçekleştirdi.

Vektörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince yürütülen çalışmalarda, şap hastalığı başta olmak üzere hayvanlarda görülebilecek çeşitli bulaşıcı hastalıkların önlenmesi için yoğun bir ilaçlama ve dezenfeksiyon uygulaması yapıldı.

Hem hayvanların hem de alanda hizmet alan vatandaşların sağlığını korumayı hedefleyen ekipler, pazar alanının tüm ortak kullanım noktalarında titiz bir çalışma yürüttü.

Onikişubat Malik Ejder Mahallesi’nde hizmet veren Canlı Hayvan Pazarı’nda gerçekleştirilen uygulamalarla, alanda oluşabilecek vektör kaynaklı risk faktörlerinin de önüne geçildi.

Düzenli aralıklarla sürdürülen ilaçlama ve dezenfeksiyon faaliyetleri sayesinde pazar, hijyen standartlarını en üst düzeyde koruyarak üreticilere ve vatandaşlara güvenli bir ortam sunmaya devam ediyor.