Altın fiyatlarında ivme yukarı yöne hareket etmeye devam ediyor. Uzun süre sonra gram altın 6 bin TL'yi aşarken, çeyrek altın ise satış fiyatında 10.157,00 TL seviyesine ulaştı.

23 ARALIK ALTIN FİYATLARI

Gram Altın Fiyatı

Gram Altın Alış: 6.137,48 TL

Gram Altın Satış: 6.138,31 TL

Türkiye'den yılbaşı için 12 milyon dolarlık çiçek ihracatı
Çeyrek Altın Fiyatı

Çeyrek Altın Alış: 9.752,45 TL

Çeyrek Altın Satış: 10.157,00 TL

Yarım Altın Fiyatı

Yarım Altın Alış: 19.443,95TL

Yarım Altın Satış: 19.950,29 TL

Tam Altın Fiyatı

Tam Altın Alış: 39.505,00 TL

Tam Altın Satış: 40.251,00 TL

Cumhuriyet Altını Fiyatı

Cumhuriyet Altını Alış: 40.422,00 TL

Cumhuriyet Altını Satış: 41.034,00 TL

Ata Altın Fiyatı

Ata Altın Alış: 40.228,86 TL

Ata Altın Satış: 41.242,79 TL