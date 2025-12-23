Altın fiyatlarında ivme yukarı yöne hareket etmeye devam ediyor. Uzun süre sonra gram altın 6 bin TL'yi aşarken, çeyrek altın ise satış fiyatında 10.157,00 TL seviyesine ulaştı.
GÜNLÜK CANLI ALTIN KURU İÇİN TIKLAYIN
23 ARALIK ALTIN FİYATLARI
Gram Altın Fiyatı
Gram Altın Alış: 6.137,48 TL
Gram Altın Satış: 6.138,31 TL
Çeyrek Altın Fiyatı
Çeyrek Altın Alış: 9.752,45 TL
Çeyrek Altın Satış: 10.157,00 TL
Yarım Altın Fiyatı
Yarım Altın Alış: 19.443,95TL
Yarım Altın Satış: 19.950,29 TL
Tam Altın Fiyatı
Tam Altın Alış: 39.505,00 TL
Tam Altın Satış: 40.251,00 TL
Cumhuriyet Altını Fiyatı
Cumhuriyet Altını Alış: 40.422,00 TL
Cumhuriyet Altını Satış: 41.034,00 TL
Ata Altın Fiyatı
Ata Altın Alış: 40.228,86 TL
Ata Altın Satış: 41.242,79 TL