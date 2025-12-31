Yayımladığı yeni yıl mesajında Terörsüz Türkiye, deprem bölgesi, Suriye ve Gazze gibi pek çok başlığa değinen Erdoğan 2025 yılında hükümetin önceliğinin 6 Şubat depremlerinin yaralarını sarmak olduğunu vurguladı.

Cumhurbaşkanı, yeni yıl dolayısıyla yayımladığı mesajında 2025 yılı boyunca hükümetin birinci önceliğinin 6 Şubat depremlerinin ardından afet bölgelerinde yürütülen yeniden inşa çalışmaları olduğunu belirtti.

Mesajında, kaybedilen canların geri getirilemeyeceğini ancak altyapısı, meydanları, yeşil alanları, sosyal donatıları ile tarihi ve kültürel dokusu korunarak şehirlerin yeniden ayağa kaldırıldığını ifade eden Cumhurbaşkanı, deprem bölgelerinde büyük bir dönüşümün gerçekleştirildiğini kaydetti.

Cumhurbaşkanı, söz verdikleri gibi 27 Aralık’ta Hatay’da düzenlenen törenle 455 bininci deprem konutunun anahtarının hak sahiplerine teslim edildiğini hatırlatarak, yaklaşık 100 bin kişinin katıldığı programın gurur verici olduğunu dile getirdi. Yeni konut ve iş yerlerinin depremzedelere hayırlı olmasını temenni etti.

Yeni yıl mesajında, 6 Şubat’tan bu yana kışın soğuğuna ve yazın sıcağına aldırmadan, 7 gün 24 saat esasına göre şantiyelerde çalışan emekçilere, konutların inşasında görev alan kurumlara ve hayırseverlere teşekkür eden Cumhurbaşkanı, bu büyük çalışmanın bir seferberlik ruhuyla yürütüldüğünü vurguladı.

Cumhurbaşkanı mesajında ayrıca, yapılan çalışmaları eleştirenlere de değinerek, devletin afet bölgelerinde ortaya koyduğu hizmetleri yerinde görmeleri için Hatay başta olmak üzere depremden etkilenen illere davette bulundu.