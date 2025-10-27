Cumhuriyet’in ilanının 102. yıl dönümü dolayısıyla Kahramanmaraş’ta kutlama heyecanı başladı. Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi ve Valilik koordinasyonunda hazırlanan program kapsamında, 28 ve 29 Ekim tarihlerinde şehirde çeşitli etkinlikler gerçekleştirilecek.

Kutlama programı 28 Ekim Salı günü saat 13.30’da İl Emniyet Müdürlüğü bahçesinde düzenlenecek Atatürk Anıtı’na çelenk sunma töreniyle başlayacak. Aynı gün akşam saatlerinde Cumhuriyet coşkusu şehrin sokaklarına taşınacak.

Saat 18.30’da gerçekleştirilecek Cumhuriyet Yürüyüşü’nde, şehir protokolü ve binlerce vatandaş ellerinde Türk Bayraklarıyla Onikişubat Parkı’ndan Necip Fazıl Kısakürek Kültür Merkezi’ne kadar yürüyecek. Yürüyüş boyunca marşlar ve tezahüratlar eşliğinde coşku dolu görüntüler oluşacak.

Kutlama Programına Tüm Vatandaşlar Davet Edildi

Kutlamalar, 29 Ekim Çarşamba günü de çeşitli etkinliklerle devam edecek. Saat 10.30’da Valilik makamında gerçekleştirilecek tebrik töreninin ardından, saat 11.00’da Kahramanmaraş Adliyesi önünde düzenlenecek kutlama programı ve geçit töreniyle Cumhuriyet’in 102. yılı bir kez daha gururla kutlanacak.

Törende öğrencilerin gösterileri, resmi geçit ve halk oyunları gösterileri yer alacak. Günün ilerleyen saatlerinde ise Cumhuriyet coşkusu müzikle buluşacak. Saat 15.00’da Merkez Spor Kompleksi’nde “Cumhuriyetin Bin Sesi” temalı müzik şöleni gerçekleştirilecek.

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamada, Cumhuriyet’in 102. yılına yakışır bir coşkunun yaşanacağı etkinliklere tüm vatandaşların davetli olduğu belirtilerek, “Cumhuriyet Bayramı, milletimizin birlik ve beraberlik içinde kutlayacağı en anlamlı günlerden biridir. Tüm hemşehrilerimizi bu büyük coşkuya ortak olmaya davet ediyoruz” ifadeleri kullanıldı.