Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi, İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü, KAFSAD ve KAMFOD iş birliğiyle hayata geçirilen yarışma, kentin zengin kültürel mirasını fotoğraf karelerine yansıtmayı hedefliyor.

Etkinliğin tanıtım toplantısında konuşan İl Kültür Turizm Müdürü Eshabil Yıldız, yarışmanın amacının Kahramanmaraş’ın el sanatları, gastronomi, turizm ve kültürel değerlerini görünür kılmak olduğunu belirtti. “Her karesi bir hikâye, her yüzü bir emek olan bu şehirde ustaların izini geleceğe taşımak istiyoruz” denildi.

Yarışma kapsamında birinciye 35 bin TL, ikinciye 25 bin TL, üçüncüye ise 15 bin TL ödül verilecek. Ayrıca 46 fotoğraf sergilenmeye değer bulunacak ve mansiyon ödülleriyle taçlandırılacak.