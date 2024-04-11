HAVELSAN Yardımlaşma Topluluğu (HAYAT) Derneği tarafından Kahramanmaraş'ta hayata geçirilen "Mühendis Çocuk" projesi kapsamında hem çocuklar eğitim alıyor hem de hazırlanan oyuncaklar konteyner kentlerde yaşayan çocuklara hediye ediliyor.

Yaşamlarını dezavantajlı bölgelerde geçiren çocuklara mühendislik mesleğini tanıtmak amacıyla Kahramanmaraş'taki Savunma Sanayi Konteyner Kent'e gelen proje gönüllülerince, 850 çocuğa 3D Tasarım ve Üretim Teknolojileri Eğitimi verildi.

Eğitimlerini tamlayan çocukların barındıkları konteynerleri ziyaret eden gönüllüler, proje kapsamında hazırlanan oyuncakları konteyner kentin küçük sakinlerine bayram hediyesi olarak teslim etti.

Proje gönüllüsü elektronik mühendisi Uğur Kızıloğlu,yeni nesillerin geleceğin mesleği olan mühendisliklere ilgisini çekmek istediklerini anlatarak,

HAVELSAN sosyal medya hesapları üzerinden yaptıkları duyurunun ardından çocuklara yönelik eğitimlere başladıklarını belirten Kızıloğlu, projeye çok sayıda firmanın da destek verdiğini söyledi.



