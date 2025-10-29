Gençlik ve Spor Bakanlığı’nın “Afetten Etkilenen Gençlerin Güçlendirilmesi Destek Programı” kapsamında Hayat Yeniden Eğitim ve Kültür Vakfı tarafından, “Kırmızı Bisikletle Yeniden Doğuş Maratonu Projesi" 30 Ekim 2025 perşembe günü saat 10.00 – 12.00 arasında Çocuk Yuvası Kavşağı'nda (Onikişubat/Kahramanmaraş) düzenlenecek.

6 Şubat Kahramanmaraş merkezli depremler sonrasında yetim ve/veya öksüz kalan 14–24 yaş aralığındaki gençlerin yaşamlarını yeniden inşa etmelerine katkı sunmak amacıyla yürütülen proje kapsamında 100 yetim gence bisiklet hediye edilerek mini bir bisiklet maratonu ve kortej gerçekleştirilecek.

Törende Türkiye Bisiklet Federasyonu tarafından gösteri düzenlenecek, "umut" temalı etkinlikler planlanacak, kortej yürüyüşü yapılacak ve Doğukan Manço DJ performansı sergileyecek.

“Kırmızı Bisikletle Yeniden Doğuş Maratonu Etkinliği” ile gençlerin fiziksel, sosyal ve duygusal gelişimleri desteklenirken, toplumun afet sonrası dayanışma bilincini pekiştirmek de amaçlanıyor.