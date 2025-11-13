A’dan Z’ye tüm ihtiyaçların karşılanabildiği Derepazarı’nda düzenlenen “Çocuk Festivali”, renkli görüntülere sahne oldu.

Alışverişe gelen aileler mağazalarda kaliteli ürünlerin keyfini çıkarırken, çocuklar da kendileri için hazırlanan eğlenceli etkinliklerle unutulmaz bir gün yaşadı.

Yüz boyama alanlarından balon şovlarına, sahne performanslarından sürpriz yarışmalara kadar her detay çocukların mutluluğu için özenle planlandı.

Ara tatil heyecanını fırsata çeviren minikler, festival boyunca kahkahalarla dolu anlar yaşarken, Derepazarı rengarenk bir karnaval havasına büründü.

Organizasyon yetkilileri, ailelerin alışveriş yaparken çocukların da keyifli zaman geçirmesi için bu tür etkinliklerin süreceğini belirtti.