Mehmet Akif Ersoy Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilen konsere; Dulkadiroğlu Kaymakamı Hicabi Aytemür, İl Millî Eğitim Müdürü Erhan Baydur, Dulkadiroğlu İlçe Millî Eğitim Müdürü Hüseyin Mart, Onikişubat İlçe Millî Eğitim Müdürü Harun Kurt, il–ilçe millî eğitim yöneticileri, öğretmenler ve çok sayıda davetli katıldı.

Program, Saygı Duruşu ve İstiklâl Marşı'nın okunmasıyla başladı. Ardından öğretmenlerden oluşan orkestra sahneye çıkarak etkileyici solo performanslar ve koro eserleriyle izleyicilere müzik dolu bir gece yaşattı.

Zengin repertuvarı ve güçlü sahne performanslarıyla büyük beğeni toplayan konser, salondan yoğun alkış aldı.

Konser sonunda İl Millî Eğitim Müdürü Erhan Baydur, orkestra şefi Ömer Başak'a çiçek takdim ederek teşekkür etti.

Baydur, ayrıca orkestra üyelerine de emeklerinden dolayı hediye takdim etti.